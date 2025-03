Ilrestodelcarlino.it - Furti con spaccata sulle auto in sosta: arrestati due ladri seriali

Reggio Emilia, 31 marzo 2025 – Due arresti e una denuncia. Stanno dando i frutti sperati i controlli straordinari delle forze dell’ordine per sconfiggere la piaga deiconinin varie zone della città. Grazie ad una mirata attività in borghese dei carabinieri, sono finiti in manette due, un uomo di 41 anni di origine albanese e una donna italiana di 46 anni residente a Carpi (Modena), colti in flagranza mentre rompevano il lunotto posteriore di una vettura parcheggiata in via Paradisi. Lui stava rovistando nell’abitacolo, mentre lei faceva da palo. E dalle seguenti indagini, nella stanza d’albergo dove la coppia alloggiava, i militari hanno trovato all’interno di un borsone alcuni oggetti ricondotti adenunciati sempremacchine in, tra viale dei Mille e viale Timavo venerdì scorso.