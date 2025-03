Fuori di qui Uomini e Donne mandato via il protagonista più amato dalle donne

Leggi su Caffeinamagazine.it

Polveriera, le anticipazioni parlano di nuovi incredibili fatti accaduti durante la registrazione del 30 marzo. Un cavaliere se ne sarebbe andato, l’altro sarebbe stato addirittura cacciata: trattato a male parole da Tina Cipollari. A lasciare lo studio di sua volontà sarebbe stato Vincenzo La Scala, ex fidanzato di Ilaria, tornato in studio interessato a Agnese. Agnese che però gli ha dato il ben servito, spingendolo ad abbandonare il parterre.>> “E ora Tina?”., la scoperta sul suo corteggiatore Cosimo: cosa si è saputoI commenti sono subito arrivati: “Finalmente si è tolto di mezzo, pensava di avere tutte leai suoi piedi solo perché è un bell’uomo. Maria, siamo stanchi di questi personaggi tossici solo in cerca di popolarità”. Eppure, nonostante alcune critiche, Vincenzo è stato tra i protagonisti del trono over.