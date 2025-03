Ilgiorno.it - Fuga di metano, scoppio sventra una palazzina. Sessantenne ustionato, ma è già fuori pericolo

Solo una persona ferita. Quasi un miracolo a Villanterio, nel Pavese, dove unadi due piani in via Donizetti è statata da un’esplosione. Dietro la deflagrazione, ieri mattina, probabilmente unadi gas. Anche se i controlli successivi non hanno rivelato nessuna anomalia sulla rete di fornitura all’edificio. Ancora da verificare, invece, le condizioni dei tubi dell’alloggio più danneggiato. Per diverse ore si è temuto che ci fossero dispersi, circostanza fortunatamente poi smentita dall’intervento dei soccorritori. L’uomo ferito è unora ricoverato all’ospedale San Matteo di Pavia. Nell’esplosione ha riportato alcune ustioni, ma non sarebbe indi vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, i carabinieri e le unità cinofile. Al momento ogni pista è aperta, anche quella del gesto volontario.