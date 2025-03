Freccette confermato il più grande aumento di montepremi nella storia | 1 milione di sterline per il prossimo campione del mondo

Leggi su Sportface.it

È statooggi il piùdidella Professional Darts Corporation. Ilmondiale didel 2026 si aggiudicherà infatti un premio record di 1di, il doppio rispetto a quanto Luke Littler ha ricevuto a gennaio per aver vinto l’ultima edizione del torneo. Il prize money totale dell’eveento sarà di circa 5 milioni di, con un tabellone che verrà anch’esso ampliato da 96 a 128 giocatori.Paddy Power World Darts Championship Stephen Bunting celebrating his win during his 3rd round match against Madars Razma in the PDC Paddy Power World Darts Championship 2024 2025 at Alexandra Palace, London, England, United Kingdom on 27 December 2024 Editorial use only. All images are copyright Every Second Media Limited. No images may be reproduced without prior permission.