Tpi.it - Francia, Marine Le Pen condannata per appropriazione indebita di fondi Ue: dichiarata l’ineleggibile, non potrà candidarsi nel 2027

Le Pen, leader dell’estrema destra francese, è stata riconosciuta colpevole didipubblici del Parlamento europeo e per questo nonalle elezioni presidenziali del. La sentenza è stata pronunciata nel mattino di oggi, lunedì 31 marzo, dal Tribunale penale di Parigi, che ha accolto la richiesta della Procura di dichiarare Le Pen ineleggibile per cinque anni.Persono stati condannati anche otto eurodeputati del suo partito, il Rassemblement National, pure loro dichiarati ineleggibili. Dodici assistenti, invece, sono stati giudicati colpevoli di ricettazione. Al momento l’entità delle singole condanne non è ancora nota.Nel leggere la sentenza, il Tribunale parigino ha stimato che le appropriazioni indebite del Rassemblement National abbiano provocato un danno complessivo per le casse del Parlamento europeo per circa 2,9 milioni di euro, in quanto l’organo legislativo dell’Ue “si è fatto carico di persone che in realtà lavoravano per il partito di estrema destra”.