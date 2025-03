Oasport.it - Francesca Palumbo: “Un piacere dare voce alla Basilicata. Partenza più lenta, ma so cosa sto costruendo”

Leggi su Oasport.it

è stata ospite dell’ultima puntata di OA Focus, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. La 31enne lucana, medaglia d’argento con la squadra di fioretto alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha espresso tutta la propria soddisfazione per avere regalatosua Regione la prima medaglia a cinque cerchi della storia: “Devo dire che la mia terra è sempre stata la mia prima fan della mia carriera, negli ultimi anni mi hanno seguito in tanti, ho ricevuto tantissimo affetto e presenza nella condivisione dei miei traguardi. È stato bello raggiungere un obiettivo che fosse solo mio, la realtà del Sud Italia è complessa e non semplice da fare capire all’esterno: riuscire aunae a creare una vetrina per una Regione poco conosciuta e per il Sud in generale è sempre un grandeper me.