Francesca Brandoli suicida nel carcere di Bollate: uccise il marito e sposò in cella Luca Zambelli che aveva ammazzato la moglie

Si è tolta la vita neldi, 50 anni, che stava scontando l’ergastolo per l’omicidio dell’exCristian Cavaletti, avvenuto il 30 novembre 2006 a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. La condanna era stata confermata in via definitiva dalla Cassazione nel 2010.Secondo l’accusa,avrebbe agito insieme al suo ex amante, anch’egli condannato all’ergastolo, il giorno in cui il tribunaledeciso di affidare i loro due figli al padre. Tuttavia, la donna ha sempre proclamato la propria innocenza.Già nel 2009, prima del processo d’Appello,tentato il suicidio neldella Dozza a Bologna, venendo salvata da una compagna di. Nel 2011, sempre nella stessa struttura,conosciuto, condannato a 18 anni per l’omicidio dellaStefania Casolari.