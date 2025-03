Milanotoday.it - Francesca Brandoli si è tolta la vita nel carcere di Bollate

Leggi su Milanotoday.it

, 50 anni, si èlaimpiccandosi neldi. La donna stava scontando l'ergastolo (confermato in via definitiva dalla Cassazione nel 2010) per l'omicidio dell'ex marito Cristian Cavaletti a Reggiolo (Reggio Emilia), avvenuto il 30 novembre 2006. Lo.