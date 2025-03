Ilrestodelcarlino.it - Frana sulla Sp Palcano, allarme isolamento: scattano gli interventi

Dopo il caso dei due anziani rimasti isolati in casa a Cantiano e salvati dai vigili del fuoco, lo stesso rischio è stato scongiurato intervenendoProvinciale 104 ’’, dove unadi monte, ieri mattina, aveva causato l’interruzione del traffico. La Provincia è intervenuta (foto) mettendo in sicurezza la strada. Si tratta di uno dei tanticausati dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni. "Dopo diverse ore di lavoro – riferisce il dirigente del Servizio viabilità Mario Primavera - si stanno concludendo le operazioni che consentiranno la riapertura al traffico. Si ringraziano i vigili del fuoco e i carabinieri, il personale della Provincia, il prefetto Emanuela Saveria Greco per essersi continuamente informata attraverso il sindaco Alessandro Piccini e il geometra Damiano Bartocetti che ha seguito i lavori".