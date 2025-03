Anteprima24.it - FOTO/ Asia si rinnova: 5 nuovi automezzi in strada. Mastella: “La città è più pulita”

Tempo di lettura: 2 minutiConsegnati questa mattina cinqueall’di Benevento.Sie si potenzia il parcodella municipalizzata che gestisce la raccolta dei rifiuti, mentre è già stata indetta una nuova gara per l’acquisizione di ulterioriper un investimento di 2 milioni di euro. La consegna della nuova dotazione è stata fatta alla presenza del sindaco Clemente, dell’amministratore unico dell’Donato Madaro e dell’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Rosa.Il punto sula parcodell’è stata fatto da Madaro: “Ad oggi abbiamo 37mezzi. Con il nuovo investimento ne avremo oltre 50. Parliamo del 60% del nostro parco mezzi”. Ma non è finita. Madaro ha infatti annunciato come è in corso uno studio per l’implementazione della procedura dello spazzamento con l’introduzione dell’elettrico: “Verranno acquistati 15per lo spazzamento delle strade in contrada Margiacca”.