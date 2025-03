Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia, eletto Levato: "Più forti in città e provincia"

All’Hotel Touring di Ferrara si è svolto il congresso comunale di, un evento che ieri ha visto la partecipazione anche dei rappresentanti di Lega e Fratelli d’. I saluti iniziali sono stati portati dal segretario comunale della Lega, Fabrizio Pagnoni, e dalla segretaria comunale di Fratelli d’, Chiara Scaramagli. Il segretariole di, Fabrizio Toselli, ha sottolineato l’importanza dell’evento: "E’ un giorno fondamentale per rafre la posizione dia Ferrara e in tutto il territorio. Ieri, durante i congressi comunali sono stati eletti Emanuele Mari a Comacchio, Fausto Pareschi a Cento e Luciano Avantaggiato a Codigoro. Oggi siamo qui per eleggere il nuovo segretario comunale di Ferrara e ringrazio tutti i presenti. La segreteria diFerrara sarà composta da 40 persone, ciascuna con un ruolo specifico, tra cui Matteo Fornasini e Diletta D’Andrea.