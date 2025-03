Lapresse.it - Forza Italia a Salvini: “Chi decide di far cadere il governo se ne assume la responsabilità”

Proseguono le schermaglie verbali nella maggioranza tra la Lega e, sempre più divise in materia di politica estera e in merito al piano di riarmo dell’Unione Europea. Dopo che ieri, domenica, il partito di Matteoha annunciato che chiederà alla commissione Ue di rivedere il proprio progetto e il leader azzurro Antonio Tajani ha detto che in Europa “non c’è bisogno di sfasciacarrozze”, oggi a parlare è stato il portavoce di, Raffaele Nevi., altro duello Lega-. Tajani: “In Ue non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze”https://t.co/UcADxmsvPp— LaPresse (@LaPressenews) March 31, 2025Le parole di Nevi () sulIn un’intervento a ‘L’aria che tira’ su La7, Nevi ha anche menzionato l’ipotesi di una crisi di, affermando che eventualmente ne sarebbe responsabile la Lega.