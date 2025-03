Sport.quotidiano.net - Forcing della Sangiustese. Bucosse salva il Tolentino

: Rossi, Morazzini, Pasqualini, Lanza (15’ pt Iommi), Tulli (18’ st Crescenzi), Aliffi, Gaspari (27’ st Cognigni), Tarulli, Cornero (18’ st Formentini), Grassi, Di Ruocco (35’ st Rogerio Maquiesse). All. Diamanti., Salvucci Raul (27’ Badiali), Tizi, Stefoni, Stricker, Tomassetti, Manna, Tortelli, Peluso, Capezzani (15’ st Cicconetti), Lovotti (15’ st Moscati). All. Passarini. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro. Reti: Grassi 22’ st, Moscati 30’ st Note – spettatori: 700 circa. Ammoniti: Salvucci Raul, Tortelli,, Formentini, Grassi, Calci d’angolo: 13-4 Recupero: 2’ pt, 3’ st. Termina con un pareggio il derby tra. Match sbloccato da Grassi su situazione di palla inattiva, bravi però i cremisi a non mollare e a pareggiarla con Moscati per allungare la striscia di risultati positivi.