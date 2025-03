Ilrestodelcarlino.it - Folle aggressione tra parenti. Litiga coi fratelli durante la cena e li massacra di botte: arrestato

Rimini, 31 marzo 2025 – Tutto sarebbe nato da unadella discordia. Un pasto come tanti altri in famiglia tra tredi origini ucraine, che nella sera tra venerdì e sabato sono stati però protagonisti di una violenta lite culminata inda parte di uno dei tre verso gli altri duepoi finita con l’arresto di un ucraino di 42 anni per lesioni personali aggravate e violenza domestica. Ma andiamo con ordine. Tutto ha inizio quando ai carabinieri della compagnia di Riccione arriva una telefonata da parte di un cittadino di un paese dell’hinterland della provincia Sud, il quale riferisce di avere appena soccorso una donna che vagava in strada con il volto tumefatto, mentre chiedeva aiuto. È così che i militari raggiungono in fretta e furia il luogo indicato dal passante e recuperano i dettagli di quanto accaduto dalla donna, che sostiene come uno dei propriabbia aggredito lei e il parente, il quale - sostiene l’ucraina di 63 anni - è rimasto ucciso.