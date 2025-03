Lapresse.it - Foligno, 75enne trovato morto in casa: fermata la figlia

Svolta nel caso delinlo scorso 14 marzo ain provincia di Perugia. I carabinieri della località umbra hanno fermato ladell’uomo, ritenuta responsabile del suo omicidio: dalla relazione tecnica del medico legale è emerso che l’uomo sarebbeper strozzamento e non per cause naturali. E al momento del ritrovamento del cadavere erano passati già diversi giorni dalla morte dell’anziano. Le attività dei carabinieri sono state coordinate dalla Procura di Spoleto. La donna, che ha 43 anni e conviveva con il padre, è ora indagata per omicidio aggravato., le incongruenze nel racconto delladelIl 14 marzo scorso i Carabinieri erano intervenuti aall’interno dell’appartamento dove la donna conviveva con il padre, a seguito di segnalazione del medico curante che aveva constatato il decesso dell’uomo su richiesta della stessa, rilevando un anomalo stato dei luoghi (dovuto a un disordine diffuso e all’assenza di segni di effrazione che potessero far pensare all’ingresso di estranei in) e un avanzato stato di decomposizione del cadavere, diversamente dalle indicazioni della donna che faceva risalire la morte alla notte precedente.