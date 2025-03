Dayitalianews.com - Foggia, sei ragazzi autistici assunti da Barilla: “Sono felici, motivati e molto attenti”

Sei, dai 20 ai 30 anni,statie lavorano da alcuni giorni nello stabilimento, nella zona industriale diimpegnati nel confezionamento dei pacchi di pasta che mensilmente spettano ai 200 dipendenti della fabbrica. “E’ la prima volta in Italia – sottolinea Maurizio Alloggio, presidente dell’associazione I Fun (nata nel 2013 ae alla quale appartengono i) – che giovani con disturbi dello spettro autistico entrano a far parte, lavorativamente, di una realtà consolidata leader nella produzione di pasta come.Le dichiarazioni di Maurizio AlloggioInonpiù alla finestra della vita, maparte integrante della quotidianità. Stiamo trasformando quello che fino a qualche tempo fa era considerato un problema, in una risorsa, anche lavorativa.