Donnapop.it - Flop totale per Myrta Merlino, Matano vince ma lei non demorde: «Pomeriggio 5 ha un pubblico istruito»

Il confronto trae Alberto, conduttori rispettivamente di5 e La Vita in Diretta, sta segnando un risultato tutt’altro che positivo per la giornalista di Canale 5. Nonostante il suo impegno e i cambiamenti apportati al programma, i numeri parlano chiaro: La Vita in Diretta continua a dominare la fascia pomeridiana, mentre5 fatica a trovare una sua identità e, soprattutto, a competere in termini di ascolti.La situazione è emersa con forza negli ultimi giorni, conche ha raggiunto i 2.388.000 spettatori e il 23,90% di share, mentre5 ha totalizzato solo 1.141.000 spettatori e il 12,9% di share, lontano anni luce dal risultato ottenuto due anni fa da Barbara d’Urso. Nonostante questo,non sembra arrendersi e continua a portare avanti il suo progetto, sfidando la dura realtà dei numeri.