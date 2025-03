Fiumicino, si conclude la Giuria del Premio Nati per leggere

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 marzo 2025 – L’Assessore alla Cultura, Federica Poggio ha partecipato alla giornata conclusiva delladelper, per la sezione “Crescere con i Libri” dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni. L‘iniziativa, promossa e coordinata per il quinto anno consecutivo dalla Biblioteca dei Piccoli e patrocinata dal Comune di, ha coinvolto attivamente i piccoli alunni e le loro famiglie, contribuendo a promuovere la lettura sul territorio sin dai primi anni di vita.A partire dal mese di novembre, la Biblioteca ha gestito l’acquisto degli albi in concorso, la distribuzione nelle scuole, l’organizzazione di eventi per i piccoli lettori e la raccolta dei voti espressi da bambini e genitori. Un’importante partecipazione che ha visto coinvolti 412 bambini provenienti dalle scuole dell’infanzia di cinque istituti comprensivi, con 18 sezioni aderenti, e 208 genitori.