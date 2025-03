Fiumicino restringimento di carreggiata su via della Muratella

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 marzo 2025- La società “Autostrade per l’Italia SpA” nell’ambitomanutenzione dei cavalcavia autostradali comunicato di dover eseguire lavori di manutenzione straordinaria sul Viadotto SP, km di riferimento 2+731 – 2+767.Per permettere il regolare svolgimento delle operazioni, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria in Via, in corrispondenza del Viadotto SP(km di riferimento 2+731 – 2+767) dalle 08:00 del 01/04/2025 fino alle 18:00 del giorno 08/04/2025:– –dicon istituzione di senso unico alternato gestito da movieri dalle 08:00 del giorno 01/04/2025 fino alle 18:00 del giorno 08/04/2025