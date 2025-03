Fiumicino il Centro Tecnico Rifornimenti celebra il 102 anniversario dell’Aeronautica Militare

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 marzo 2025 – A 102 anni esatti dal Regio Decreto del 28 marzo 1923, che sanciva ufficialmente la costituzionecome Forza Armata autonoma, ildihato l’importante ricorrenza con una solenne cerimonia di alzabandiera, alla quale hanno preso parte il sindaco del Comune di, Onorevole Mario Baccini, una rappresentanza di ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ADR – Aeroporti di Roma, numerose autorità militari e civili, e Associazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio.Presenti anche diverse scolaresche di scuola secondaria di primo grado del vicino Istituto G.B. Grassi, per le quali l’evento ha rappresentato una preziosa occasione per comprendere i valori e la cultura dell’Arma Azzurra e per avvicinarsi al lavoro svolto quotidianamente dall’ente fiumicinese.