Lanazione.it - Firenze celebra la fine del Ramadan: preghiera e pace al centro della festa

L’ultimadel periodo del digiuno, i silenzi che prevede il rito, in sottofondo i clacson e il chiasso del traffico frenetico di, quello che attraversa le Cascine. E poi la voce dei circa diecimila che si alza lentamente verso il cielo, come una colonna, per dire ’arrivederci’ al. Ieri mattina si è chiuso il mese del digiuno, con la comunità islamica che, come negli anni precedenti, ha organizzato nel prato del Quercione, alle Cascine, lafinale. Vestiti a, tra sorrisi, abbracci, auguri e ringraziamenti ad Allah per essere riusciti nel digiuno e nella, o per aver avuto la possibilità di aiutare i propri cari. "La famiglia sono anche gli amici e la comunità intorno a voi – ricorda l’imam di, Izzeddin Elzir – e Allah c’è sempre, c’è durante ile c’è dopo, quindi dobbiamo continuare ad essere buoni.