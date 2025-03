Lanazione.it - Fiorenza: un weekend alla corte dei Medici

Firenze, 31 marzo 2025 - L'orgoglio di una storia millenaria. Ma per non farne solo un vanto, bensì uno strumento di valorizzazione dei luoghi della nostra città, è necessario l'impegno comune delle istituzioni e delle realtà diffuse sul territorio. Un filo sottile che unisce l'assessorato allo sport guidato da Letizia Perini con la storica associazione culturale "Le Nozze di Figaro" fondata da Alessandro Bellucci, la Compagnia dell'Aquila Bianca con gli Stati generali della rievocazione storica presieduta da Filippo Giovannelli. Un raro caso in cui la somma fa il totale, perché il prossimo- sabato 5 e domenica 6 aprile, biglietto giornaliero 5 euro, ingresso gratuito sotto i dodici anni - l'Ippodromo del Visarno si trasforma in un grande villaggio rinascimentale, popolato dai e cavalieri, pony e sbandieratori.