Lanazione.it - Fiorentina-Genoa 0-1: Viareggio Cup amara per i viola, fa festa il Grifone

Leggi su Lanazione.it

, 31 marzo 2025 – Troppo più forte il. Troppo evidente il divario fisico (e in alcuni casi persino tecnico) che ha messo a dura prova laUnder-18, uscita sconfitta per 1-0 nella finale della 75ª edizione dellaCup per 1-0. foto umicini A decidere la sfida del rinnovato impianto “Bresciani”, sotto gli occhi di oltre 2.000 persone tra cui il presidenteCommisso e tutta la dirigenza (il dg Ferrari, il ds Pradè e il responsabile del vivaio Angeloni) e al tecnico della prima squadra rossoblù Vieira, è stata una rete di Marconi arrivata poco prima della mezz’ora sugli sviluppi di un angolo, in cui il portiereDolfi non è sembrato impeccabile.Una vera beffa visto che lafino ad allora aveva tenuto bene il campo, nonostante una differenza con i suoi avversari - campioni d’Italia in carica - piuttosto evidente: sono ben 19 i punti di distanza in campionato in favore della squadra di Ruotolo, che ha conquistato il suo terzo trofeo da quando allena nelle giovanili del