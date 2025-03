Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Atalanta, le pagelle viola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 31 marzo 2025 –, le. De Gea 6 - Seconda partita consecutiva che il portierone spagnolo vola nella colonna di destra. Cento di queste partite David, ma solo perché vuol dire che lanel suo complesso funziona. Nel particolare funzionano, difesa e centrocampo, quest’ultimo a protezione dell’ultima linea. Ordinaria amministrazione per lui che deve solo fare un intervento. O meglio, una respinta di pugno per togliersi dall’impiccio. Pongracic 7 - Incrocia i tacchetti con quelli di Lookman e sulla carta poteva essere un pomeriggio di apprensione. Timori disinnescati con sostanza e personalità. Tanta come quando scende a testa alta tra gli applausi. Ritrovato. Marí 7 - Qualcuno aveva storto il naso alla notizia del suo arrivo in, accolto con scetticismo.