Ilrestodelcarlino.it - Finto fisioterapista scippa la collanina d’oro a un’anziana: arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 31 marzo 2025 – Si è spacciato per une ha sfilato laad. Un uomo di 29 anni è statoa Reggio dai carabinieri con l’accusa di furto con destrezza. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando la 70enne stava passeggiando in via Lago Calamone. È stata avvicinata dall’uomo che le ha offerto un massaggio al collo e con una mossa fulminea le hato il collier e si è dileguato a bordo di una vettura. La donna però è riuscita con grande prontezza ad annotare il numero di targa e comunicarlo ai carabinieri. Le pattuglie della sezione radiomobile sono riuscite a intercettarlo e bloccarlo. Condotto in caserma è stato poi denunciato dopo una seduta fotografica ad hoc nella quale la vittima ha riconosciuto il ladro. La refurtiva, una volta recuperata, è stata poi riconsegnata alla legittima proprietaria.