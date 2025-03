Lettera43.it - Finti assistenti al Parlamento Ue, Marine Le Pen condannata per appropriazione di fondi pubblici

Le Pen è stataperindebita diper il caso deidel Rassemblement National aleuropeo tra il 2004 e il 2016 (quando il partito si chiamava ancora Front National). Le Pen è statainsieme con otto eurodeputati del Rn e a 12, riconosciuti colpevoli di ricettazione. Il tribunale ha stimato una perdita per ileuropeo di 2,9 milioni di euro, come risultato del fatto che «si è fatto carico di persone che in realtà lavoravano per il partito di estrema destra». Le condanne saranno descritte singolarmente, ma non sono ancora note.Le Pen (Getty Images).La procura di Parigi aveva chiesto cinque anni di carcere (di cui tre sospesi) e altrettanti di ineleggibilitàA novembre la procura di Parigi aveva chiesto una condanna a cinque anni di carcere, tre dei quali sospesi, per Le Pen, e altrettanti di ineleggibilità con effetto immediato, senza attendere i successivi gradi di giudizio.