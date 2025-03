Anteprima24.it - Fine vita, Mastella: “Intervento Regioni rischia di essere fuorviante, legislatore nazionale deve trovare soluzione più equilibrata”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“È di qualche giorno fa la notizia del rinvio della discussione sul disegno di legge in materia di “”, disposto dal Consiglio regionale della Campania, con l’invito, opportunamente rivolto dal Presidente De Luca ai presidenti delle Commissioni consiliari competenti, ad indire una tornata di consultazioni con tutti i portatori di interesse”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente.“In proposito, come emerso a Benevento, lo scorso 13 marzo, nel primo convegnopromosso dal CIRB con l’Università del Sannio sul tema, è essenziale ribadire innanzitutto che ‘ogniè portatrice di una inalienabile dignità, indipendentemente dalle condizioni in cui si svolge’ (secondo quanto afferma la Corte costituzionale) e che l’dellenon è né puòdeterminante, anzidi