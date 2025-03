Trevisotoday.it - Fine settimana duro per Sandrin Jr. e Laurencich

Leggi su Trevisotoday.it

Guardare al bicchiere mezzo pieno è il dettame per il recentedi Xmotors Team, ad iniziare da un Rally della Val d'Orcia che si è dimostrato più complicato del previsto per Tommasoe la Hyundai i20 Rally2 Step2 di Friulmotor. Il giovane portacolori di MRC Sport, in coppia.