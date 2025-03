Ilgiorno.it - Fine Ramadan dei musulmani. Migliaia in festa nei parchi

Ieri era l’Eid al-Fitr, la secondapiù importante per i, che segna ladel, il mese in cui gli osservanti digiunano e non bevono neanche l’acqua dall’alba al tramonto. Complice il bel tempo, i fedeli si sono riversati aa pregare trae aree attrezzate in vari quartieri, creando anche problemi al traffico segnalati dai residenti su pagine social di quartiere, dalla Martesana alla Barona. A Milano dice ne sono almeno centomila, ma le moschee sono poco più di una ventina e non tutte regolari. Nessuna col minareto, che non avrà nemmeno quella progettata in via Esterle, negli ex bagni per i quali la Casa della cultura musulmana s’è aggiudicata un bando del Comune; cantiere al momento fermo in attesa di un’autorizzazione delle Ferrovie dello Stato.