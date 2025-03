Ilrestodelcarlino.it - Fine Ramadan, 5mila in Fiera: "Siamo religioni di pace che devono aprirsi al dialogo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è svolta ieri mattina, presso i padiglioni della, la celebrazione delladelcon la ’Eid al-fitr’, la festa che sancisce il termine del digiuno, dall’alba al tramonto, da parte della comunità islamica. Mohamed Ballouk, presidente della moschea di via Masetti, ha accolto il vescovo Livio Corazza e l’onorevole Rosaria Tassinari in un momento di preghiera e riflessione spirituale che ha visto coinvolti circamusulmani provenienti da tutta la provincia. Una fila ininterrotta di auto, biciclette e monopattini ha animato le strade vicino allaa partire dalle 7 del mattino, con il traffico e la sosta regolati da un servizio d’ordine in pettorina. Uomini, donne e diversi bambini, con alcuni uomini che indossavano la ’dishdasha’, un indumento lungo fino alla caviglie, simile ad una tunica, mentre si notavano donne che portavano l’abaya, un lungo camice, di tessuto leggero.