Fine del Ramadan a Carrara: una celebrazione di preghiera e integrazione

Quasi 1000 persone da ogni angolo del territorio per ladel. È stata una mattinata die colori, quella di ieri alla Fossa dei Leoni, dove musulmani di ogni età, residenti nel territorio e appartenenti a diverse comunità ed etnie, si sono radunati nel campo da calcio di viale XX Settembre, vestiti con abiti tradizionali, per solennizzare l’evento più importante del calendario islamico e ladel mese sacro di digiuno e purificazione. Come ogni anno, la sindaca Serena Arrighi ha voluto essere presente alla, officiata dall’Imam Alaa Aldalati: "Voi – ha detto la prima cittadina – siete un pezzo importantissimo della comunità. Apossiamo essere orgogliosi della vostra. L’unico modo che abbiamo per combattere la violenza e i venti di guerra che spirano anche vicini a noi è il rispetto reciproco e la volontà di vivere assieme, cercando di massimizzare i valori nel rispetto altrui".