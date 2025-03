Quotidiano.net - Findus vince la sua sfida con il 100% di prodotti sostenibili

Il percorso di “responsabilità” di, marchio che produce cibo surgelato destinato alla commercializzazione al dettaglio e che in Italia è leader di mercato nel settore del pesce surgelato, era iniziato nel 2017, quando fu annunciato l'inizio di una partnership con Msc attraverso l'inserimento del marchio Msc di Pesca Sostenibile sulle referenze principali, quali bastoncini e fiori di merluzzo, con l'impegno e la promessa di arrivare aldi pesca sostenibile e di acquacoltura sostenibile entro il 2025. Un traguardo che oggi, fa sapere, è stato raggiunto: «Nel 2025avrà ildeidi pesce e frutti di mare certificati dità da Msc per quanto riguarda il pescato ed Asc per quanto riguarda l'acquacoltura – ha confermato nei giorni scorsi Renato Roca, Country Manager Italia di, intervenendo all’evento “110%: il nostro percorso dità”- perché latà rientra nella corporate responsibility di