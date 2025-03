Quotidiano.net - Fincantieri e TUI AG: accordo per due nuove navi da crociera Marella Cruises

e TUI AG hanno firmato un Memorandum of Agreement (MoA) per la progettazione e costruzione di duedadestinate al brand. Il valore della commessa, soggetta a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è stato definito come molto importante (superiore a due miliardi di euro). È la prima volta cheintraprende la costruzione diunità navali, scegliendocome partner strategico che acquisisce così una nuova collaborazione nel proprio portafoglio clienti per il settore crocieristico.