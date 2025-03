Game-experience.it - Final Fantasy 9, Square-Enix apre un sito speciale per il 25esimo anniversario ed i fan sognano il remake

9, uno dei capitoli più amati della saga, celebra il suo 25°con un’iniziativada parte di. La compagnia giapponese ha infatti lanciato unweb dedicato all’evento, alimentando le speranze dei fan su un possibile. Al momento, il portale si concentra su una serie di prodotti esclusivi e collaborazioni, ma l’assenza di riferimenti diretti a un rifacimento non ha fermato le speculazioni. Gli appassionati attendono con impazienza eventuali annunci ufficiali che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.Il, interamente in giapponese, mette in mostra diversi oggetti da collezione. Tra questi, spicca un libro illustrato di 44 pagine dedicato a Vivi, uno dei personaggi più iconici del gioco, disponibile dal 2 luglio. Inoltre,ha annunciato una collaborazione con il marchio Zoff per la realizzazione di occhiali a temaIX, in arrivo a inizio luglio.