Film in uscita questa settimana al cinema 30 marzo – 6 aprile

Scopriamo quali sono iinneiitaliani nelladal 30al 6.sostieni No#News e visita il nostro sponsorsostieni No#News e visita il nostro sponsorTaxi DriverData di: 312025Regia: Martin ScorseseCast: Harry Northup, Harry Fischler, Nat Grant, Richard HiggsDrammatico, Stati Uniti 1976, 113 min.Travis Bickle, reduce dal Vietnam e sofferente d’insonnia, accetta un lavoro come taxista con turno dalle 18 alle 6 del mattino successivo. È un individuo solitario la cui unica distrazione sono idi una luci rosse. Viene attratto dalla segretaria di un uomo politico ma fa fatica a gestire il rapporto mentre, al contempo, vorrebbe togliere dalla strada una prostituta che non ha ancora compiuto tredici anni. La violenza che ha in qualche misura sublimato finisce con il riemergere.