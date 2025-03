Fiamme in una concessionaria Tesla a Roma | 17 auto in cenere non si esclude l’incendio doloso

Leggi su Open.online

in. Alle 4.30 di notte di lunedì 31 marzo è scoppiato un violento incendio in unadidi via Serracapriola, nella periferia. Diciassettemobili sarebbero rimaste completamente distrutte e anche una parte della struttura sarebbe rimasta danneggiata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita né intossicata, ma gli inquirenti stanno ancora tentando di chiarire le cause del rogo.L’intervento dei vigili del fuocoL’allarme è scattato nelle caserme dei vigili del fuoco poco dopo le 4 di mattina. L’intervento è stato ostacolato, in un primo momento, dall’alta colonna die fumo che si alzava dal concessionario. I danni sono ingenti: si parla di 17mobili in. Al momento no è esclusa alcuna pista.