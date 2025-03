Lanazione.it - Fezzanese non reagisce e cade a Grosseto. La salvezza adesso è sempre più a rischio

: Raffaelli, Addiego Mobilio (70’ Riccobono), Sabelli, Marzierli, Bolcano, Caponi, Macchi, Sacchini (79’ Benucci), Possenti, Senigagliesi (79’ Sabattini), Guerrini (89’ Corallini). A disp. Lampret, Chrysovergis, Nunziati, Dierna, Di Meglio. All. Consonni.: Pucci, Masi, Loffredo, Nicolini, D’Alessandro, Salvetti, Benassi (76’ Fiori L.), Beccarelli, Lunghi, Cantatore (61’ Mariotti), Campana (46’ Scieuzo). A disp. Mozzachiodi, Martera, Stradini, Remedi, Giampieri, Ngom. All. Gatti. Arbitro: Losapio di Molfetta (assistenti Cafisi di Nocera Inferiore e Guerra di Nola). Marcatori: 28’ Marzierli, 72’ Riccobono Note: espulso al 66’ Salvetti.- Troppo forte ilper una rimaneggiata, era priva di cinque giocatori infortunati e con due acciaccati in panchina, che perde 2-0 nella ventinovesima giornata del girone E di serie D.