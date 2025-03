Liberoquotidiano.it - Festa islamica: bruciano la foto di Meloni

Torino, Imperia, Milano, Prato. Ma anche Napoli e Venezia. Impazzano i festeggiamenti in tutta Italia per la fine del Ramadan, e con essi le polemiche. Il caso più eclatante si è verificato a Torino, dove circa 30mila musulmani hanno partecipato alla preghiera collettiva nella zona di Borgo Dora, sotto la tettoia di un'ex area industriale trasformata in un parco. Oltre alla discutibile presenza del sindaco dem Stefano Lo Russo, ad accendere le polemiche è stato il corteo a favore della Palestina che è partito al termine della cerimonia. Corteo composto da alcune centinaia di persone organizzato dal comitato Torino per Gaza che, tra bandiere palestinesi e fumogeni, ha anche bruciato lagrafia della premier Giorgiae quella della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.