Festa a Courmayeur Pista intitolata a Brignone | Qui ho iniziato da piccola

di Roberto Canali(Aosta)Nemo propheta in patria tranne Federicache nella suaieri ha vissuto una giornata da superstar, al primo bagno di pubblico dopo il rientro in Italia con la Coppa del Mondo di sci alpino, la seconda conquistata in una carriera a dir poco straordinaria, accompagnata da quelle di Discesa libera e Gigante. Non poteva esserci giornata più bella per la tigre di La Salle che ieri è stata incoronata anche dai compaesani diche a Federica sono abituati a dare del tu, ma non sulle piste da sci dove rimanerle in scia è sempre stato impossibile. Da ieri la discesa numero 14 presso il Col Chécrouitdel comprensorio diMont Blanc porta il suo nome, grazie all’iniziativa diMont Blanc eMont Blanc Funivie. "Questa è una giornata speciale, bellissima anche per una come me che vive di adrenalina e le emozioni è abituata a viverle in– ha raccontato di fronte al suo pubblico a 2.