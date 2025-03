Juventusnews24.com - Ferrara rivela: «Il futuro di Conte? Non credo che stia pensando di lasciare il Napoli. Vi dico la mia»

di Redazione JuventusNews24ha parlato deldi Antonio, nuovamente accostato anche alla panchina della JuventusIl doppio ex die Juventus Ciro, ed ex compagno di Antonio, a DAZN ha parlato così del possibiledel tecnico. Le sue dichiarazioni.SU– «È arrivato aportando su di sé il peso di aspettative altissime, ma fino a questo momento è stato bravo a rispettarle. Personalmente nonchedi andar via. Poi che su di lui ci sia l’interesse di tanti club importanti è più che normale, visto il suo curriculum»Leggi su Juventusnews24.com