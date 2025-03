Anteprima24.it - Feldi Eboli, ancora un derby: al PalaSele arriva un Benevento assetato di punti

Tempo di lettura: 2 minutiPenultimo appuntamento prima della sosta e secondoconsecutivo per la. Le volpi domani sera sono pronte ad accogliere ilC5 tra le mura amiche delche, anche in questa occasione, presenterà la tribuna extra per permettere ai tifosi di seguire ancor più da vicino le gesta dei ragazzi di mister Antonelli.Il tecnico rossoblù tra squalifiche e infortuni non potrà contare su molti dei suoi uomini migliori, ma sarà l’occasione di mettere maggior minuti nelle gambe per Juan Salas, il numero 10 delle volpi che proprio nell’ultimo turno ha fatto il suo esordio ufficiale con la. Contro la sua ex squadra, lo Sporting Sala Consilina (con cui aveva giocato anche la sua ultima partita), ha riassaggiato il campo ma contro il‘El Cholo’ vuole tornare ad essere protagonista.