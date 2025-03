News.robadadonne.it - Federica Pellegrini posta una foto “col pancione”, ma precisa: “La pancia non è mia”

Leggi su News.robadadonne.it

Un dolce scatto in cui la bulldog francese dipoggia la testa su un, una didascalia che recita “Bianca sussurra a Bianca”; è bastato poco per accendere l’entusiasmo del followers della “divina”, che subito hanno pensato a una seconda gravidanza della ex nuotatrice, dopo Matilde, di 15 mesi, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni sul desiderio di voler allargare la famiglia.Ma ci è voluto il commento della diretta interessata, e quello ironico del marito Matteo Giunta, per chiarire l’equivoco: ilnon è quello di, ma di Martina Carraro, cara amica ed ex collega nuotatrice. “Ragazzi lanon è mia” ha scritto. Classe 1993, Martina Carraro, è stata una delle migliori raniste italiane degli ultimi anni, vincitrce del bronzo nei 100 rana ai Mondiali di Gwangju 2019.