Lopinionista.it - Federica Brignone a Courmayeur per inaugurare la pista a lei dedicata

Leggi su Lopinionista.it

Credito fotografico: Lorenzo Belfrond– Ieri, 30 marzo,Mont Blanc eMont Blanc Funivie hanno celebrato, prima e unica sciatrice italiana nella storia a vincere la Coppa del Mondo Generale, che ha inaugurato ufficialmente la14, che porterà per sempre il suo nome.Mont Blanc è una località alpina d’eccellenza, resa tale dalla sua lunga storia, dal fascino senza tempo e dai paesaggi spettacolari.è facilmente raggiungibile e accoglie i viaggiatori con un centro pedonale, boutique, ristoranti acclamati e un’ampia selezione di soluzioni di soggiorno per ogni budget, oltre alla leggendaria atmosfera après-ski. Le sue piste, con vista mozzafiato sulla catena del Bianco, rappresentano un vero paradiso per sciatori appassionati ed esperti.