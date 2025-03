Fecondità minimo storico nel 2024 | solo 118 figli per donna I dati Istat

Tg24.sky.it - Fecondità, minimo storico nel 2024: solo 1,18 figli per donna. I dati Istat

Ilin Italia ha fatto registrare il nuovodella. Con 1,18perviene superato ildi 1,19 del 1995, anno in cui peraltro erano nati 526 mila bambini contro i 370 mila dello scorso anno. Il tasso di natalità si attesta al 6,3 per mille,contro il 6,4 per mille del 2023. Continua a crescere l'età media al parto arrivata a 32,6 anni (+0,1 in decimi di anno sul 2023). Le famiglie sono sempre più ristrette, con una dimensione media che scende in 20 anni da 2,6 componenti agli attuali 2,2. È quanto emerge dagli indicatori demografici dell'pubblicati oggi. Si allunga l'aspettativa di vita e aumentano i nuovi italianiPer le 58 milioni e 934mila persone che vivono in Italia si allunga, però, l'aspettativa di vita dalla nascita che è arrivata a 83,4 anni, quasi cinque mesi in più rispetto al 2023.