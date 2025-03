Liberoquotidiano.it - FdI sale ancora, crollo M5s: sondaggio TgLa7, tutte le cifre

Lunedì sera. E come ogni lunedì sera è tempo di sondaggi, in particolare delproposto da Enrico Mentana al, la rivelazione Swg sulle intenzioni di voto: e se si andasse al voto oggi, lunedì 31 marzo, come andrebbe a finire? La risposta è chiara: FdI di Giorgia Meloni sempre più primo partito, al 29,8% e in ascesa dello 0,1% in una settimana. Seconda forza, staccatissima, il Pd, parimenti in crescita di un decimale al 22,5 per cento. Quindi il M5s, che in sette giorni arretra di 0,3 punti percentuali, assestandosi al 11,9 per cento. Poi Forza Italia, in calo dello 0,2% al 9,2%, dunque la Lega, stabile all'8,4 per cento. Quindi Verdi e Sinistra, che lasciano lo 0,2% e si portano al 6,2 per cento. Si passa poi ad Azione, in crescita dello 0,3% al 3,9%; poi Italia Viva in crescita dello 0,2 al 2,6%; +Europadello 0,2% e si porta al 2% tondo tondo; Sud chiama norddi un decimale e si porta all'1 per cento.