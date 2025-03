Sport.quotidiano.net - Fcredil, una prova da primato. Pulliero cambia volto alla gara

Bologna 3Volksbank Vicenza 1(22-25, 25-17, 25-20, 25-22) VTBBOLOGNA: Taiani 8, Fucka 5, Neriotti 10, Frangipane 14, Saccani 3, Tellaroli 19, Laporta (L1);9, Cavicchi 3, Bongiovanni 3, De Paoli. Non entrate: Malossi, Melega (L2). All. Ghiselli. VOLKSBANK VICENZA: Boninsegna 10, Anello 6, Spinello 2, Digonzelli 19, Pegoraro 3, Ghezzi 8, Moretto (L1); Sesenna 1, Bauce 1, Morra (L2), Ianeselli, Roviaro 1. All. Cavro. Arbitri: Benigni e Rodofile. Bologna blinda nuovamente il primo tempo nel campionato di B1 femminile di volley. Dopo tre sconfitte nelle prime sette giornate del girone di ritorno, la risposta più importante arriva nello scontro al vertice con Vicenza: lavince 3-1, in rimonta, smontando le speranze di riaprire le sorti per ildelle venete, superate da Riccione e raggiunte da Cesena al terzo posto.