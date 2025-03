Imiglioridififa.com - FC 25 POTM: Gio Garbelini è la miglior giocatrice de La Liga F di Marzo 2025

Leggi su Imiglioridififa.com

Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata allaGiouscita in data 31Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Gioè stata scelta comede LAF per il mese di. Scopri tutti iusciti fino a ora nel nostro articolo dedicato e sempre aggiornato.Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili.La SBC di GioNumero sfide: 2Premio: 1xLAGioNon scambiab.Scadenza: 4 maggioCosto delle sfide al momento dell’uscita: 30.000 Crediti circaFPremio: 1x Gold PackAtlético de Madrid: Min 1 gioc.Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)Valutazione squadra: min 82Forma smagliantePremio: 1x Premium Gold PackMin.