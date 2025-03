Calciomercato.it - Fallimento Motta, ma quante colpe in dirigenza: “Con Moggi non sarebbe mai successo”

Leggi su Calciomercato.it

L’ex tecnico della Juventusvole del flop bianconero, ma a mancare è stato il ‘manico’ e su questo c’è accordoLa Juventus prova a rialzarsi con la vittoria arrivata contro il Genoa alla prima di Igor Tudor in panchina. Tre punti fondamentali soprattutto per la classifica, una prestazione nel complesso positiva ma non ancora convincente quella dei bianconeri. Anche se i problemi in questa stagione non sono stati e probabilmente non sono solo da imputare al campo. È opinione comune che lo stesso Thiagonon sia stato guidato o supportato, comunque seguito a dovere da unaforte. E i paragoni ovviamente non si sono fatti attendere.Thiago(LaPresse) – calciomercato.itUn esempio pratico è stato portato da Massimo Mauro, ex giocatore della Juve che negli studi di ‘Pressing’ ha tuonato: “Il centravanti non può essere sostituito con Weah.