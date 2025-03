Secoloditalia.it - “Fake news” su una love story tra Meloni e Messina: alla sbarra Fabrizio Corona per diffamazione

Il presidente del Consiglio Giorgiae il deputato di Fratelli d’Italia Manliosaranno parte civile nel processo milanese a carico die di Luca Arnaù, direttore della testata giornalistica online ‘Dillinger’. Il “re dei paparazzi” e il giornalista genovese sono accusati diaggravata per aver divulgato, il 20 ottobre 2023, la falsa notizia su una presunta relazione tra l’esponente di FdI e Giorgia. Secondo quanto stabilito nell’udienza davanti al Tribunale di Milano, la premier sarà eventualmente ascoltata come testimone a Palazzo Chigi. Inoltre, nella prossima udienza programmata per il 16 giugno, verranno sentiti quattro testimoni dell’accusa a partire dallo stesso.Le foto dimodificate ad arte sul sito diNel decreto di citazione diretta a giudizio, firmato dprocura di Milano lo scorso ottobre , si fa riferimentonotizia falsa sulla presunta relazione d’amore tra i due esponenti di Fratelli d’Italia.