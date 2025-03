Ilgiorno.it - Faccia a faccia col ladro, lo mette in fuga

A lanciare l’allarme e a chiamare il 112 è stata una donna, che ha visto una persona arrampicarsi su un’impalcatura e raggiungere l’appartamento di un vicino di casa al secondo piano di un condominio in largo Cavalieri di Malta, zona Primaticcio. Il proprietario dell’appartamento, un uomo originario del Perù, si è afto alla finestra e si è trovato facca acon ilfuori dal balcone, ha urlato e lo ha messo in. Un tentativo di furto, in pieno giorno, che ha avuto anche un pesante strascico per tre agenti della polizia di Stato, che sono stati aggrediti riportando contusioni varie e prognosi da 7 a 10 giorni. I poliziotti, infatti, dopo la richiesta di intervento si sono messi alla ricerca del, e lo hanno rintracciato poco lontano dal condominio, mentre fuggiva a piedi.